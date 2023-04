Caserta Decide presenta la mozione per l’introduzione del salario minimo negli appalti pubblici (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Caserta Decide. Sabato pomeriggio si è svolta la presentazione della mozione contro lo sfruttamento negli appalti pubblici e per l’inserimento di clausole di premialità per le aziende che garantiscono salari di almeno 10€ l’ora. Grazie agli interventi dei relatori e delle relatrici, siamo riusciti ad analizzare la questione del salario minimo da diversi punti di vista: quello politico e sociale, quello giuridico e quello sindacale. Il salario minimo è una misura fondamentale per ridare dignità al lavoro e per permettere che le lavoratrici e i lavoratori vivano una vita degna. I Comuni devono dare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di. Sabato pomeriggio si è svolta lazione dellacontro lo sfruttamentoe per l’inserimento di clausole di premialità per le aziende che garantiscono salari di almeno 10€ l’ora. Grazie agli interventi dei relatori e delle relatrici, siamo riusciti ad analizzare la questione delda diversi punti di vista: quello politico e sociale, quello giuridico e quello sindacale. Ilè una misura fondamentale per ridare dignità al lavoro e per permettere che le lavoratrici e i lavoratori vivano una vita degna. I Comuni devono dare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilperiodo : Caserta Decide presenta la mozione per il salario minimo di 10€ l'ora negli appalti pubblici! - ottopagine : Rischio ritardi e perdite dei finanziamenti del Pnrr: Caserta Decide all'attacco #Caserta - ilperiodo : Caserta Decide: il ritardo del PNNR sui progetti per gli asili nido è devastante per la parità di genere! -