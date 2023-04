Case non vendibili / affittabili dal 2030: la rivolta degli Italiani: “finiremo in povertà” (Di lunedì 17 aprile 2023) A partire dal 2030 molte Case non saranno più vendibili né affittabili. Vediamo insieme cosa accadrà e cosa fare per tutelarsi. La rivoluzione Green voluta dall’Europa potrebbe avere conseguenze devastanti per milioni di Italiani. Infatti gran parte delle abitazioni non potranno più essere messe in vendita né affittate. Vediamo insieme tutti i dettagli. Dal 2030 molte Case non saranno più vendibili né affittabili – ilovetrading.itLa rivoluzione Green rischia di travolgere milioni di Italiani peggio di un ciclone. Secondo quanto stabilito dall’Europa, nel giro di un decennio, tutte le abitazioni presenti in tutti gli Stati membri dovranno fare ben due salti di classe energetica. Entro il 2030 tutte le ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 17 aprile 2023) A partire dalmoltenon saranno piùné. Vediamo insieme cosa accadrà e cosa fare per tutelarsi. La rivoluzione Green voluta dall’Europa potrebbe avere conseguenze devastanti per milioni di. Infatti gran parte delle abitazioni non potranno più essere messe in vendita né affittate. Vediamo insieme tutti i dettagli. Dalmoltenon saranno piùné– ilovetrading.itLa rivoluzione Green rischia di travolgere milioni dipeggio di un ciclone. Secondo quanto stabilito dall’Europa, nel giro di un decennio, tutte le abitazioni presenti in tutti gli Stati membri dovranno fare ben due salti di classe energetica. Entro iltutte le ...

