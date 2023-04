Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieAbruzzo : CAS, riaperti i termini per la presentazione delle domande - ekuonews : Riaperti i termini CAS per la presentazione delle domande -

... che prevede la possibilità, per coloro che decidono di rinunciare al contributo pubblico di ricostruzione per aderire al super bonus rafforzato, di poter beneficiare delper 10 mensilità in caso ...... di riaprire i termini per la presentazione delle domande per il mantenimento del, a tutela di ... Teramo, contributo autonoma sistemazione:i termini per domande ultima modifica: 2023 - 02 -...... che prevede la possibilità, per coloro che decidono di rinunciare al contributo pubblico di ricostruzione per aderire al super bonus rafforzato, di poter beneficiare delper 10 mensilità in caso ...

Riaperti i termini CAS per la presentazione delle domande ekuonews.it

TERAMO – E’ stata pubblicata oggi, sulla Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza che riapre i termini per la presentazione delle domande per il mantenimento del Cas per chi non era riuscito a presentare, suo ...Chi era in possesso dei requisiti a quella data potrà inoltrare la domanda, sempre in via telematica, sulla piattaforma, raggiungibile all’indirizzo ...