Carraro: «Non favorire la Juventus con l'Inter nel 2004? Ecco cosa dissi» (Di lunedì 17 aprile 2023) Carraro, ex presidente della FIGC, è uno dei 'protagonisti' del lungo servizio di Report dedicato a Calciopoli. In un estratto riguardante Inter-Juventus del 2004 spiega perché parlò dell'arbitro Rodomonti. LA SPIEGAZIONE – Il 28 novembre 2004 Inter e Juventus si sfidano al Meazza, coi bianconeri avanti di quindici punti in classifica. La partita finisce 2-2, con rimonta nerazzurra da 0-2 nel finale. Senza particolari errori arbitrali. Franco Carraro, protagonista di un'intercettazione, spiega: «dissi "Mi raccomando non favorite la Juventus contro l'Inter"? Sì, io dico che se fosse Pierluigi Collina non succederebbe niente. Pasquale Rodomonti è un arbitro che non aveva una grande reputazione, quindi se fosse andato lui facendo un ...

