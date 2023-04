Caro prezzi, le maglie da calcio costeranno fino a 160 euro (Di lunedì 17 aprile 2023) Brutte notizie per gli appassionati, dal prossimo anno le maglie da calcio costeranno decisamente di più. Dalla versione authentic alla replica Leggi su itasportpress (Di lunedì 17 aprile 2023) Brutte notizie per gli appassionati, dal prossimo anno ledadecisamente di più. Dalla versione authentic alla replica

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaAversano1 : RT @flexgrimmy: Caro bollette luce e gas, nuovi aumenti in arrivo Gas ed elettricità, le bollette torneranno a salire. Per il 2023 ci sarà… - flexgrimmy : Caro bollette luce e gas, nuovi aumenti in arrivo Gas ed elettricità, le bollette torneranno a salire. Per il 2023… - flojey : @fanpage Caro #GiancarloMorelli andrei a mangiare nei ristoranti stellati anche tutti i mesi non avessero quei prez… - clotildesala : RT @ganga2410: PRAGA - Almeno 35.000 persone si sono date appuntamento oggi in piazza San Venceslao, nella capitale ceca, per protestare co… - nuova_venezia : Caro gite scolastiche: presidi e famiglie di Mestre in grossa difficoltà per l’aumento prezzi -