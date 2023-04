Carl Brave e Fulminacci presenti al concertone del primo maggio (Di lunedì 17 aprile 2023) concertone del primo maggio. Saranno presenti anche Carl Brave e Fulminacci – Cresce l’attesa per il Concerto del primo maggio Roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Sui canali social (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) della kermesse è iniziato il conto alla rovescia e periodicamente viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast del concertone. Dopo Aurora, Ariete, Coma Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo di Mare Fuori, Tananai e BNKR44 continua crescere la lineup. Si aggiungono Aiello, il cantautore sarà sul palco dopo aver pubblicato la ballad contemporanea “Aspettiamo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023)del. Sarannoanche– Cresce l’attesa per il Concerto delRoma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Sui canali social (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) della kermesse è iniziato il conto alla rovescia e periodicamente viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast del. Dopo Aurora, Ariete, Coma Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo di Mare Fuori, Tananai e BNKR44 continua crescere la lineup. Si aggiungono Aiello, il cantautore sarà sul palco dopo aver pubblicato la ballad contemporanea “Aspettiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaBergamo : Ci sono anche gli Eiffel 65 e i Finley in piazzale degli Alpini quest'estate: programma completo: Che Mara Sattei,… - QdSit : Concerto del Primo Maggio, i cantanti presenti: ci sono anche Aiello, Carl Brave e Fulminacci - fioriidelmale : Universo ti avevo chiesto un concerto di gem e altri NON DI CARL BRAVE - 91LouisSun : CARL BRAVE AL PRIMO MAGGIO ME DOVETE SEDAAAAAAAAAA - _mariluna_ : Carl Brave che ruba la merenda, ANZI IL MESTIERE DI PANINARO all'avvocato! ?????????? Me sto a senti' male! ????… -