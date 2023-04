Caressa sicuro: «Inter-Benfica? Bastoni ancora decisivo, tre motivi» (Di lunedì 17 aprile 2023) Caressa individua in Bastoni, ancora una volta, l’uomo decisivo in vista del ritorno di Champions League tra Inter e Benfica. Il difensore protagonista all’andata. Le sue parole sul canale Instagram Sisal L’UOMO decisivo ? Fabio Caressa ritiene Bastoni l’uomo chiave per la sfida di mercoledì: «Inter-Benfica? È stato decisivo all’andata e potrà esserlo anche al ritorno: Alessandro Bastoni. L’Inter parte favorita. Ha fermato tutti i giocatori trequarti del Benfica al da Luz che si alternavano sulla sua zona, inoltre è molto bravo di testa. Terza cosa, è bravissimo a salire come braccetto di sinistra e a dare manforte alla pericolosità ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023)individua inuna volta, l’uomoin vista del ritorno di Champions League tra. Il difensore protagonista all’andata. Le sue parole sul canale Instagram Sisal L’UOMO? Fabioritienel’uomo chiave per la sfida di mercoledì: «? È statoall’andata e potrà esserlo anche al ritorno: Alessandro. L’parte favorita. Ha fermato tutti i giocatori trequarti delal da Luz che si alternavano sulla sua zona, inoltre è molto bravo di testa. Terza cosa, è bravissimo a salire come braccetto di sinistra e a dare manforte alla pericolosità ...

