Cap porta alla Milano Design Week i suoi materiali plastici green

(Di lunedì 17 aprile 2023) Pavimentazioni, pannelli per pareti e complementi d’arredo realizzati in plastica sostenibile, per soluzioni e stili di vita responsabili Pavimentazioni, pannelli per pareti e complementi d’arredo, realizzati in plastica rigorosamente sostenibile. È questo lo scopo del progetto CAPitoli Urbani, sviluppato da Gruppo Cap, lautility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di, che sarà protagonista della quinta edizione della rassegna internazionale ideata da Rossana Orlandi RoGuiltlessplastic 2023 ‘Save the waste, waste is value’, dedicata a soluzioni e stili di vita responsabili, di cui fa parte anche il ‘Ro Plastic Prize’, premio internazionale che chiama a raccolta esperti del settore, scuole e università per nuove idee in campo del re-Waste. Cap presenterà anche la serie speciale di tavoli in plastica riciclata ...