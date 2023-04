Canoa velocità | conclusa la selezione dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) A Milano si èlautile a definire la Nazionale senior diche prenderà parte alladidel, in programma a Szeged, in Ungheria, dall’11 al 14 maggio. Disputate gare su 1000, 500 e 200 metri. 1000 METRI Nel C1 maschile vince Carlo Tacchini in 3’52.48, davanti a Gabriele Casadei, secondo in 3’54.39, ed all’austriaco Manfred Pallinger, terzo in 4’13.96. Nel K1 maschile Samuele Burgo domina in 3’34.88, precedendo Andrea Schera, secondo in 3’37.33, e l’austriaco Timon Maurer, terzo in 3’38.59. 500 METRI Nel K4 maschile Manfredi Rizza, Andrea Domenico Di Liberto, Giacomo Cinti e Alessandro Gnecchi vincono in 1’21.87, battendo i magiari Valentin Kirkov, Kristof Keresztes, Gergo e Mark Kovacs, secondi in ...