Cannes 2023 | annunciato il programma della Settimana della Critica

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sette opere prime e sei film diretti da donne nel, sezione indipendente di. Pochi nomi forti, ma tanti titoli promettenti nel, sezione indipendente di, che fa ritorno con una rosa internazionale che spazia dalla Corea del Sud e dalla Malesia alla Francia e alla Giordania. Lasi concentra su opere prime e seconde. Sotto la guida del direttore artistico Ava Cahen, in carica per il secondo anno, la lineup conterrà 11 lungometraggi scelti tra 1.000 film ...

Una decisione che viene considerata dagli addetti ai lavori "molto inusuale" e che ha convinto il Cda dia fare pressioni su Fremaux per togliere, almeno temporaneamente, il film dalla ...Pochi nomi forti, ma tanti titoli promettenti nel programma della Settimana della critica , sezione indipendente di, che fa ritorno con una rosa internazionale che spazia dalla Corea del Sud e dalla Malesia alla Francia e alla Giordania. La Settimana si concentra su opere prime e seconde. Sotto la ...

Cannes 2023, Chiara Mastroianni sarà la madrina del Festival TGCOM

Un colpo di scena dell'ultimo minuto ha scosso il mondo del cinema francese. Un film era dato per certo in concorso al Festival di Cannes ma è sparito all'ultimo momento per una serie di accuse sgrade ...Sette opere prime e sei film diretti da donne nel programma della Settimana della critica, sezione indipendente di Cannes 2023.