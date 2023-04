Cañizares | «Inter | importante vittoria al Da Luz Onana ha aiutato!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’ex portiere spagnolo, José Santiago, ha parlato a SportItalia della gara di andata dell’al Da Luz contro il Benfica, elogiando Andrée predicando attenzione per il ritorno a San Siro.? José Santiago, ex portiere spagnolo, ha parlato dell’e della Champions League (vedi articolo), facendo riferimento anche ad André, a SportItalia: «La squadra di Simone Inzaghi ha raccolto un’al Da Luz ed ha un discreto vantaggio in vista del ritorno, che giocherà in casa. Non sarà facile per il Benfica pensare di rimontare contro l’, anche se nel calcio abbiamo già assistito a grandi rimonte. In ogni caso credo che vincerà una ...