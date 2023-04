Cani, i nostri amici a 4 zampe sono in grado di rilevare il cancro nelle persone (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Nonostante la nostra consapevolezza delle notevoli capacità dei Cani, uno studio recente ha rivelato qualcosa di sorprendente: il loro olfatto straordinariamente sviluppato consente loro di rilevare il cancro con un’accuratezza del 97%. Mentre gli esseri umani hanno circa 5 milioni di recettori olfattivi, i Cani ne possiedono circa 300 milioni, consentendo loro di elaborare le informazioni olfattive più rapidamente del cervello umano. Cani: l’ennesima dote scoperta riguardante Fido Ricercatori dell’Università di Kyushu in Giappone hanno dimostrato queste abilità in un esperimento condotto su cinque Cani addestrati per individuare il cancro al colon. Utilizzando l’odore del respiro di 48 pazienti come campione, i Cani ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Nonostante la nostra consapevolezza delle notevoli capacità dei, uno studio recente ha rivelato qualcosa di sorprendente: il loro olfatto straordinariamente sviluppato consente loro diilcon un’accuratezza del 97%. Mentre gli esseri umani hanno circa 5 milioni di recettori olfattivi, ine possiedono circa 300 milioni, consentendo loro di elaborare le informazioni olfattive più rapidamente del cervello umano.: l’ennesima dote scoperta riguardante Fido Ricercatori dell’Università di Kyushu in Giappone hanno dimostrato queste abilità in un esperimento condotto su cinqueaddestrati per individuare ilal colon. Utilizzando l’odore del respiro di 48 pazienti come campione, i...

