“Cane che abbaia non morde” di Bong Joon-Ho

Leggi su aleph-tales

(Di lunedì 17 aprile 2023) Esce in sala il 27 aprile, per la prima volta in Italia, in versione originale sottotitolato in italiano e distribuito da P.F.A. Films ed Emme Cinematografica,chenon, il debutto del regista coreano-Ho (Premio Oscar per Parasite). Il filmchenonIl film, datato 2000, interpretato da Lee Sun Jae e Bae Doo