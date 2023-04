Camorra, il Tar conferma lo scioglimento del Comune di Castellammare (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe risultanze dell’attività di indagine e la significatività degli elementi indiziari emersi sono stati valutati correttamente dall’Amministrazione; confermato quindi il Dpr con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) per infiltrazioni della criminalità organizzata. Così il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’ex amministrazione comunale dell’importante centro della Città metropolitana di Napoli. I giudici hanno ritenuto che il quadro emergente dall’istruttoria svolta dall’autorità “descrive un contesto generale che depone per una non occasionale ‘contiguità’ tra gli organi comunali e la criminalità organizzata“, nonché “un quadro connotato da diffusa illegalità e condizionamento“. Vari gli elementi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe risultanze dell’attività di indagine e la significatività degli elementi indiziari emersi sono stati valutati correttamente dall’Amministrazione;to quindi il Dpr con il quale è stato disposto lodeldidi Stabia (Napoli) per infiltrazioni della criminalità organizzata. Così il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’ex amministrazione comunale dell’importante centro della Città metropolitana di Napoli. I giudici hanno ritenuto che il quadro emergente dall’istruttoria svolta dall’autorità “descrive un contesto generale che depone per una non occasionale ‘contiguità’ tra gli organi comunali e la criminalità organizzata“, nonché “un quadro connotato da diffusa illegalità e condizionamento“. Vari gli elementi ...

