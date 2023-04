Camera, Comitato per la Documentazione: audizioni di esperti sull’intelligenza artificiale (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA – Al via il ciclo di audizioni del Comitato di Vigilanza sull’attività di Documentazione della Camera dei deputati sul tema dell’intelligenza artificiale. Martedì 18 aprile, alle ore 11, nella Biblioteca del Presidente vengono svolte le audizioni del professor Paolo Benanti, docente della Pontificia Università Gregoriana, e della professoressa Rita Cucchiara, docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’indagine del Comitato, presieduto dalla Vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto), ha l’obiettivo di conoscere l’avanzamento dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi e di studiare la loro possibile applicazione all’interno della Documentazione parlamentare, a supporto dell’attività ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA – Al via il ciclo dideldi Vigilanza sull’attività didelladei deputati sul tema dell’intelligenza. Martedì 18 aprile, alle ore 11, nella Biblioteca del Presidente vengono svolte ledel professor Paolo Benanti, docente della Pontificia Università Gregoriana, e della professoressa Rita Cucchiara, docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’indagine del, presieduto dalla Vicepresidente delladei Deputati, Anna Ascani (foto), ha l’obiettivo di conoscere l’avanzamento dell’intelligenzae degli algoritmi e di studiare la loro possibile applicazione all’interno dellaparlamentare, a supporto dell’attività ...

