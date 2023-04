Calendario Serie A calcio | orari partite 21-24 aprile | programma | tv | streaming DAZN e Sky Si gioca da venerdì a lunedì

(Di lunedì 17 aprile 2023) Siamo ormai ai nastri di partenza della 31a giornata dellaA 2022-2023. In questo mese dicosì fitto a livello di impegni tra campionato, coppe europee e coppa nazionale, ci attende un turno spalmato in quattro giorni, che regalerà punti e spunti importanti verso i rispettivi obiettivi verso il rush finale della stagione. Si inizierà21con l’anticipo tra Verona e Bologna, quindi sabato 22 si tornerà in campo per altri tre incontri con Salernitana-Sassuolo alle ore 15.00, Lazio-Torino alle ore 18.00 e il derby ligure Sampdoria-Spezia alle ore 20.45. Si passerà poi a domenica 23con il lunch match delle ore 12.30 tra Empoli e Inter, quindi alle ore 15.00 saranno in campo Udinese-Cremonese e Monza-Fiorentina, alle ore 18.00 vedremo Milan-Lecce, prima che alle ore 20.45 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : Come cambia la lotta #ChampionsLeague dopo la vittoria della #ASRoma? Calendario e classifica - filadelfo72 : Calendario Serie B 2023 34esima giornata, spiccano Frosinone-Sudtirol e Parma-Cagliari - RisparmioG : Calendario Serie B 2023 34esima giornata, spiccano Frosinone-Sudtirol e Parma-Cagliari - MagicTommy_LSC : RT @LakeShowIta: ?? Tra mezz'ora inizia Gara 1 tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies. ?? A voi il calendario con orario italiano dei pr… - LakeShowIta : ?? Tra mezz'ora inizia Gara 1 tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies. ?? A voi il calendario con orario italiano… -

Rimettere mano allaA, tuttavia, significherà per i capitolini andare incontro a una ... Prossime partite ecompleto della ...HIGHLIGHTS FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti SportA 2022/2023: tutte le partite di campionato La nuova stagione parte nel weekend del 13 - 14 agosto e si ......nella partita valevole per il primo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto dellaA1 ...QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF I LIVE DELLE PARTITE: ...

Calendario Serie A calcio: orari partite 21-24 aprile, programma, tv, streaming DAZN e Sky. Si gioca da venerdì a lunedì OA Sport

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo la sfida tra Roma ed Udinese. Con il successo di stasera i giallorossi consolidano il terzo posto, allungando su Milan ed Inter. Napoli 75 Lazio ...We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Il posticipo domenicale del ...