Calendario Europei lotta Zagabria 2023 | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ilcompleto dei Campionatidiolimpica, in(Croazia) dal 17 al 23 aprile. I migliori atleti del continente si sfidano per salire sul podio e conquistare il titolo. L’Italia si presenta al via con 17 atleti, compreso il ritrovato Frank Chamizo Marquez, e proverà ad eguagliare o addirittura migliorare il bottino di tre medaglie dell’ultima edizione di Budapest. STREAMING E TV – Le finali di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì saranno trasmesse intv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, mentre nelle altre giornate Rai Sport mostrerà il Final Block in differita. Tutte le gare saranno inoltre visibili instreaming sul sito della federazione internazionale UWW. In ...