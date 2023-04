Calendario Champions League 2023: orari partite 18-19 aprile, programma, tv, streaming, guida Canale 5, Sky e Prime (Di lunedì 17 aprile 2023) Sempre più vicina la tornata di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tra il 18 ed il 19 aprile si decideranno quali sono le squadre che saranno ancora in lizza per il massimo trofeo continentale. Il martedì sarà il giorno del derby tutto italiano tra Napoli e Milan. I rossoneri arrivano al Diego Armando Maradona forti del vantaggio dell’andata per 1-0, ma gli azzurri hanno ritrovato Victor Osimhen, impiegato negli ultimi 20 minuti con il Verona, e l’appoggio del pubblico. Nello stesso momento si sfideranno Chelsea e Real Madrid, con le merengues che devono difendere il 2-0 dell’andata. Mercoledì 19 invece l‘Inter scenderà in campo contro il Benfica. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad imbrigliare i lusitani nella sfida di andata, risultando vincitori per 2-0 al Da Luz, ma in campionato i neroazzurri continuano a ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Sempre più vicina la tornata di ritorno dei quarti di finale di. Tra il 18 ed il 19si decideranno quali sono le squadre che saranno ancora in lizza per il massimo trofeo continentale. Il martedì sarà il giorno del derby tutto italiano tra Napoli e Milan. I rossoneri arrivano al Diego Armando Maradona forti del vantaggio dell’andata per 1-0, ma gli azzurri hanno ritrovato Victor Osimhen, impiegato negli ultimi 20 minuti con il Verona, e l’appoggio del pubblico. Nello stesso momento si sfideranno Chelsea e Real Madrid, con le merengues che devono difendere il 2-0 dell’andata. Mercoledì 19 invece l‘Inter scenderà in campo contro il Benfica. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad imbrigliare i lusitani nella sfida di andata, risultando vincitori per 2-0 al Da Luz, ma in campionato i neroazzurri continuano a ...

