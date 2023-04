Calendario Campionati Italiani nuoto 2023 oggi: orari 17 aprile, programma, tv, streaming, big in gara (Di lunedì 17 aprile 2023) oggi, lunedì 17 aprile, ultima giornata di gare di questa edizione 2023 dei Campionati Italiani di nuoto. La rassegna nazionale, in questo day-5, assegnerà gli ultimi titoli e pass per i Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio. Fari puntati sulla rana e la velocità pura. Prevista la presenza di Benedetta Pilato che dovrà confrontarsi con Arianna Castiglioni e Martina Carraro, mentre Nicolò Martinenghi si cimenterà anch’egli nell’unica vasca, affrontando Simone Cerasuolo e Federico Poggio. Nei 400 stile libero femminili Simona Quadarella va a caccia del quarto titolo tricolore in questa competizione, mentre nei 400 misti uomini Alberto Razzetti va a caccia di soddisfazioni, dopo essere uscito deluso dai 200 misti. A ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023), lunedì 17, ultima giornata di gare di questa edizionedeidi. La rassegna nazionale, in questo day-5, assegnerà gli ultimi titoli e pass per i Mondiali di Fukuoka (Giappone), indal 23 al 30 luglio. Fari puntati sulla rana e la velocità pura. Prevista la presenza di Benedetta Pilato che dovrà confrontarsi con Arianna Castiglioni e Martina Carraro, mentre Nicolò Martinenghi si cimenterà anch’egli nell’unica vasca, affrontando Simone Cerasuolo e Federico Po. Nei 400 stile libero femminili Simona Quadarella va a caccia del quarto titolo tricolore in questa competizione, mentre nei 400 misti uomini Alberto Razzetti va a caccia di soddisfazioni, dopo essere uscito deluso dai 200 misti. A ...

