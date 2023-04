Calciopoli | Moggi rivela | «Non volevano gli juventini in Nazionale»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Luciano, ex direttore generale della Juventus, torna a parlare diin vista della puntata di Report in merito Luciano, ex direttore generale della Juventus, tramite un’anticipazione pubblicata da Report, è tornato su. IL COMMENTO – «Guido Rossi voleva rimuovere Lippi dalla? Sì, prima della partenza per il Mondiale. Non voleva Lippi, Cannavaro e Buffon ai mondiali. Io ho fatto la mia parte con questi ragazzi demoralizzati. Ci ho parlato. Poi sono andati a difendere l’Italia nel migliore dei modi, non tenendo conto di chi non li voleva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Nella chiavetta che #Moggi ha dato a #Report chissà se c’è l’ intercettazione con l’arbitro Racalbuto del 3/12/20… - MarcelloChirico : In questi 17 anni chi si permetteva di dare un'altra versione di #Calciopoli passava per pazzo...il tempo è galantu… - reportrai3 : Nel corso dell’intervista rilasciata a #Report il presidente del Brescia Calcio, ai tempi di #Calciopoli presidente… - ForeverRonin : RT @delio_petrelli: #Exor chiude il bilancio 2022 con un utile di 4,2 MILIARDI. Ma la #Juve ha bisogno delle #plusvalenze. Un po' come la… - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: Anteprima #Report–#Calciopoli ?? •#Carraro: 'Guido #Rossi (comm. straordinario) suggerito dal governo Prodi: la politica vole… -

Luciano, allora direttore generale della società torinese, dimessosi insieme a Giraudo e ... 18:30 Juve e: come il processo di Napoli ha demolito le accuse Figc In un approfondimento ...e l'ad della Juve Giraudo sono radiati dal calcio '. Alla fine la Juve viene penalizzata ... La scheda del servizio: C'ERA UNA VOLTAdi Daniele Autieri Collaborazione Federico Marconi L'......scandalo di. Tutti gli arbitri coinvolti, tranne uno, sono stati assolti, così come la quasi totalità dei dirigenti sportivi rinviati a giudizio. Per quelli non assolti, come Luciano,...

Abodi, Calciopoli e la chiavetta di Moggi: Non l'ho ricevuta, altrimenti... Tuttosport

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, torna a parlare di Calciopoli in vista della puntata di Report in merito Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, tramite ...Sono le parole di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, a Report. La trasmissione di RaiTre si concentra sullo scandalo di calciopoli, che squassò il calcio italiano nel 2006. La ...