Calciopoli, Moggi a Report: "Berlusconi mi avvisò delle intercettazioni, mi disse di non preoccuparmi" (Di lunedì 17 aprile 2023) Luciano Moggi è stato ospite alla trasmissione tv Report, nella puntata dedicata ai retroscena di Calciopoli. "Berlusconi mi disse che c'erano delle intercettazioni, ma aggiunse che non c'era niente di illegale e che non dovevo preoccuparmi".

