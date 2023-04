Calciopoli | le rivelazioni di Report | “Accordo segreto che obbliga l’Inter a risarcire Bergamo e altri”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Inizia la puntata didi lunedì 17 aprile in cui si affronta, con alcuni temi nuovi e inediti, lo scandalo di. Una delle novità proposte dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci riguarda le “indagini illegali” condotte da Tavaroli, all’epoca dirigente in vista di Pirelli, che sarebbero state svolte per conto delcon l’obiettivo di “smontare” il cosiddetto “sistema Moggi”. Secondo quanto viene rivelato nel servizio di, dunque, spunta untra le parti rimasto fino ad oggichela stessa Inter aalcune delle vittime delle indagini illegali, tra queste l’ex designatore arbitri serie A Paoloprotagonisti. Untra le parti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Calciopoli, le rivelazioni di #Report: 'C'è un accordo segreto che obbliga l'#Inter a risarcire le vittime di inda… - reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo: 17 anni dopo Calciopoli l’inchiesta che ha coinvolto la Juve e sconvolto il calcio it… - reportrai3 : 17 anni dopo Calciopoli #Report mostrerà rivelazioni inedite dei protagonisti di quella storia. E poi il tesoro di… - Leviack88____ : RT @sportface2016: #Calciopoli, le rivelazioni di #Report: 'C'è un accordo segreto che obbliga l'#Inter a risarcire le vittime di indagini… - JosephDifranc20 : RT @sportface2016: #Calciopoli, le rivelazioni di #Report: 'C'è un accordo segreto che obbliga l'#Inter a risarcire le vittime di indagini… -

... registrate durante l'inchiesta "offside", che 17 anni fa diede vita allo scandalo di. ... Per la prima volta Report raccoglie le testimonianze e ledei protagonisti di quella ...2 Gianfelice Facchett i, figlio dell'ex presidente dell'Inter, il compianto Giacinto, su Instagram commenta le recentisu, originate dall'ormai famosa chiavetta di Luciano Moggi: 'Me la porto come una medaglia sul petto, una di quelle cose di cui andare orgogliosi: essere stato tra i pochi ...Commenta per primo Nuova anticipazione dell'inchiesta di Report suche andrà in onda questa sera con una doppia rivelazione da parte di Franco Carraro , ex - presidente della Figc e dell'ex dg della Juventus, Luciano Moggi sulla decisione politica di ...

La rivelazione di Moggi su Calciopoli: "Su 170 mila intercettazioni solo 25 erano sulla Juve" Corriere dello Sport

Inizia la puntata di Report di lunedì 17 aprile in cui si affronta, con alcuni temi nuovi e inediti, lo scandalo di Calciopoli. Una delle novità proposte dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci ...21:00 - Tuttojuve.com seguirà in diretta la puntata di Report che inizierà alle 21:20 e vi aggiornerà sul contenuto non appena andrà in onda la parte dedicata a ...