Calciopoli, la verità di Abodi sulla ‘chiavetta’ di Luciano Moggi (Di lunedì 17 aprile 2023) In attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione, continua a tenere banco l’inchiesta di Report su Calciopoli. Sono state annunciate nuove rivelazioni, in grado di fare luce sulla vicenda. “Io non ho ricevuto alcuna chiavetta, altrimenti lo avrei detto forte e chiaro, informando subito l’autorità competente”. Sono le dichiarazioni del ministro dello Sport Andrea Abodi, ospite di Radio anch’io sport (Rai Radio 1), che ha smentito di essere tra i destinatari della chiavetta usb, contenente le intercettazioni di Calciopoli, che l’ex direttore generale bianconero Luciano Moggi ha detto di avergli inviato, così come al presidente del Coni Malagò ed a quello della Figc Gravina. Leggi ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) In attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione, continua a tenere banco l’inchiesta di Report su. Sono state annunciate nuove rivelazioni, in grado di fare lucevicenda. “Io non ho ricevuto alcuna chiavetta, altrimenti lo avrei detto forte e chiaro, informando subito l’autorità competente”. Sono le dichiarazioni del ministro dello Sport Andrea, ospite di Radio anch’io sport (Rai Radio 1), che ha smentito di essere tra i destinatari della chiavetta usb, contenente le intercettazioni di, che l’ex direttore generale bianconeroha detto di avergli inviato, così come al presidente del Coni Malagò ed a quello della Figc Gravina. Leggi ...

