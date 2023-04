Calciomercato, Roma e Atalanta su un talento dell’Arsenal (Di lunedì 17 aprile 2023) La stagione sensazionale dell’Arsenal ha fatto mettere gli occhi di mezza Europa sui talenti dei Gunners, tra questi il giovane esterno destro Reiss Nelson. Il talento inglese, di origini giamaicane, è sceso in campo solo 12 volte, ma nonostante ciò è risultato più che decisivo con 3 reti e 2 assist in Premier League. Il classe ’99 è in scadenza a giugno e al momento la sua permanenza a Londra è tutt’altro che certa e per questo molti club si sono interessati. Ad essersi mossi per primi anche due club di Serie A che hanno avuto contatti con l’entourage del giocatore. Roma e Atalanta interessate Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb tra i club più interessati spiccano i francesi del Rennes e soprattutto Roma e Atalanta. I giallorossi sono tra i più attivi sul mercato e ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 aprile 2023) La stagione sensazionaleha fatto mettere gli occhi di mezza Europa sui talenti dei Gunners, tra questi il giovane esterno destro Reiss Nelson. Ilinglese, di origini giamaicane, è sceso in campo solo 12 volte, ma nonostante ciò è risultato più che decisivo con 3 reti e 2 assist in Premier League. Il classe ’99 è in scadenza a giugno e al momento la sua permanenza a Londra è tutt’altro che certa e per questo molti club si sono interessati. Ad essersi mossi per primi anche due club di Serie A che hanno avuto contatti con l’entourage del giocatore.interessate Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb tra i club più interessati spiccano i francesi del Rennes e soprattutto. I giallorossi sono tra i più attivi sul mercato e ...

