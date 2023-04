Calciomercato Napoli, Osimhen oggetto del desiderio: De Laurentiis lo tiene stretto (Di lunedì 17 aprile 2023) Una stagione a dir poco strepitosa quella disputata fino a questo momento dal Napoli di Spalletti. I partenopei si trovano infatti al 1° posto in classifica, nonostante sia arrivato qualche scivolone nelle ultime partite che hanno evidenziato un leggero calo. Un qualcosa di impercettibile, ma che se unito alle assenze come quella di Osimhen potrebbe fare molto male alla compagine campana, che non vede l’ora di rifarsi contro il Milan in Champions League. Victor Osimhen, Napoli @livephotosport Il Napoli infatti, avendo ritrovato Osimhen, è pronto ad imporsi e a fare del male alla difesa del Milan che dovrà vedersela con l’attaccante nigeriano, nonché capocannoniere della Serie A. Infatti il bomber dei partenopei quest’anno ha realizzato ben 21 reti staccando così Lautaro Martinez ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 17 aprile 2023) Una stagione a dir poco strepitosa quella disputata fino a questo momento daldi Spalletti. I partenopei si trovano infatti al 1° posto in classifica, nonostante sia arrivato qualche scivolone nelle ultime partite che hanno evidenziato un leggero calo. Un qualcosa di impercettibile, ma che se unito alle assenze come quella dipotrebbe fare molto male alla compagine campana, che non vede l’ora di rifarsi contro il Milan in Champions League. Victor@livephotosport Ilinfatti, avendo ritrovato, è pronto ad imporsi e a fare del male alla difesa del Milan che dovrà vedersela con l’attaccante nigeriano, nonché capocannoniere della Serie A. Infatti il bomber dei partenopei quest’anno ha realizzato ben 21 reti staccando così Lautaro Martinez ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Theo, insulti choc sui social dai tifosi del Napoli: 'Devi fare la fine di Vialli' e auguri di morte al figlio… - cmdotcom : Napolimania: lasciamolo illudere il bel Paolo (#Maldini). Se il #Napoli fa il #Napoli non ce ne è per nessuno… - cmdotcom : Furia #DeLaurentiis con #Ceferin. La #Uefa boccia Kovacs, l'arbitro di #Milan-#Napoli: non arbitrerà più in stagion… - Alberto_Today : Vigilia Napoli-Milan, l'Inter cerca di salvare Inzaghi e la Juve tra Calciopoli e il -15: LIVE su Twitch dalle 18:3… - tuttointer24 : Calciomercato Napoli, Giuntoli sfida l’Inter: in palio un attaccante ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -