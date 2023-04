Calciomercato Milan – Ecco la chiave per il rinnovo di Leao: il punto (Di lunedì 17 aprile 2023) Rafael Leao potrebbe firmare il rinnovo del contratto con il Milan. Ingaggio più che quadruplicato rispetto a quello attuale! La situazione Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 aprile 2023) Rafaelpotrebbe firmare ildel contratto con il. Ingaggio più che quadruplicato rispetto a quello attuale! La situazione

