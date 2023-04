Calciomercato.com – Milan, Pioli prepara la strategia per il Napoli: la scelta su Bennacer e Giroud | Primapagina (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-17 21:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Olivier Giroud al Maradona di Napoli ha già segnato un gol decisivo in passato e sogna di ripetersi nella sfida di domani che vale l’accesso alle semifinali di Champions League. L’attaccante francese ha recuperato dal piccolo problema rimediato nella gara di andata e sarà il terminale offensivo di una squadra che non vuole speculare sul gol di vantaggio di Ismaël Bennacer. TORNANO I TITOLARI- Il massicciò turnover ideato da Stefano Pioli nell’ultima gara di campionato pareggiata dal Milan sul campo del Bologna aveva un chiaro obiettivo: far riposare tutti i titolari che verranno riconfermati contro il Napoli. Simon Kjaer ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-17 21:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Olivieral Maradona diha già segnato un gol decisivo in passato e sogna di ripetersi nella sfida di domani che vale l’accesso alle semifinali di Champions League. L’attaccante francese ha recuperato dal piccolo problema rimediato nella gara di andata e sarà il terminale offensivo di una squadra che non vuole speculare sul gol di vantaggio di Ismaël. TORNANO I TITOLARI- Il massicciò turnover ideato da Stefanonell’ultima gara di campionato pareggiata dalsul campo del Bologna aveva un chiaro obiettivo: far riposare tutti i titolari che verranno riconfermati contro il. Simon Kjaer ...

