Calcio | violazioni amministrative | 3 punti di penalizzazione alla Reggina

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la1914 (Serie B) con 3diin classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l'inibizione di 3 mesi per l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi. La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il TFN ha disposto la trasmissione degli attiProcura Federale per ulteriori approfondimenti.

Il club calabrese era stato deferito perCo. Vi. So. C. (mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 e mancato

