Calcio: Spalletti, 'sarò felice solo se riusciremo a passare il turno' (Di lunedì 17 aprile 2023) Napoli, 17 apr. - (Adnkronos) - "sarò felice solo se riusciremo a passare il turno, qualsiasi altro risultato sarà una magra consolazione". Lo dice l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. "Siamo partiti con una idea di Calcio, quindi dobbiamo trovare degli accorgimenti per quello che può succedere in partita come fermare le loro ripartenze. Loro hanno scocca, motore, tecnica, la cura nei dettagli e l'attenzione ci metterà in condizione di essere più bravi di loro -aggiunge Spalletti-. Domani dobbiamo essere intensi, bravi a trovare gli spazi. La squadra si merita di fare una bella prestazione domani". Il tecnico degli azzurri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Napoli, 17 apr. - (Adnkronos) - "seil, qualsiasi altro risultato sarà una magra consolazione". Lo dice l'allenatore del Napoli, Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. "Siamo partiti con una idea di, quindi dobbiamo trovare degli accorgimenti per quello che può succedere in partita come fermare le loro ripartenze. Loro hanno scocca, motore, tecnica, la cura nei dettagli e l'attenzione ci metterà in condizione di essere più bravi di loro -aggiunge-. Domani dobbiamo essere intensi, bravi a trovare gli spazi. La squadra si merita di fare una bella prestazione domani". Il tecnico degli azzurri ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Complimenti a Pioli e Spalletti, hanno fatto fare bella figura al calcio italiano. Si è sentita l’assenza di Osimhe… - sportmediaset : Guardiola: 'Non parlo del Napoli, il suo tecnico è scontroso e sensibile' #guardiola #spalletti #napoli - sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola: '#Napoli? Non parlo di loro, altrimenti #Spalletti si arrabbia' - CorSport : ??? Napoli, parla Spalletti: “Nessuna consolazione se dovessimo uscire, siamo pronti a dare tutto”… - Guidolino8 : Spalletti ha parlato di calcio ed è stato tranquillissimo, Juan Jesus mi ha fomentato e non ha fatto troppi giri di… -

Napoli, diretta Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE Corriere dello Sport Spalletti sul gap europeo rispetto al Milan e sull'approccio del suo Napoli Dopo il pareggio interno contro l'Hellas Verona, in campionato, il Napoli si proietta su quella che si prefigura come una delle sfide cruciali della stagione: il ritorno dei quarti di finale di ... Spalletti: “Il Milan ha motore, scocca, tecnica, bisogna lavorare sui dettagli, abbiamo provato anche i rigori” Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della partita ... Victor Osimhen “Siamo bravi nel possesso palla, dobbiamo giocare a calcio; è difficile trovare il colpo da soli se questo colpo non ... Dopo il pareggio interno contro l'Hellas Verona, in campionato, il Napoli si proietta su quella che si prefigura come una delle sfide cruciali della stagione: il ritorno dei quarti di finale di ...Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della partita ... Victor Osimhen “Siamo bravi nel possesso palla, dobbiamo giocare a calcio; è difficile trovare il colpo da soli se questo colpo non ...