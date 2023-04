Calcio | Spalletti | ' riavvicinamento con i tifosi merito di De Laurentiis'

(Di lunedì 17 aprile 2023) Napoli, 17 apr. - (Adnkronos) - "Isono fondamentali per noi. Quando ho visto che c'è stato ilsono stato felicissimo, è statodi De. Io dico che privare i nostri calciatori dell'affetto e dell'amore dei, che fanno fatica tra l'altro a mantenere nascosti, era ingiusto. Ora che siamo tutti dentro questa voglia di amore per il Napoli diventa tutto più facile per noi". Così il tecnico del Napoli Luciano, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Spalletti: 'Per il Milan formazione decisa. Osimhen ha dato entusiasmo' #spalletti #napolimilan #CHAMPIONSLEAGUE… - RealPiccinini : Complimenti a Pioli e Spalletti, hanno fatto fare bella figura al calcio italiano. Si è sentita l’assenza di Osimhe… - sportmediaset : Guardiola: 'Non parlo del Napoli, il suo tecnico è scontroso e sensibile' #guardiola #spalletti #napoli - antonellaa262 : Il tecnico del Calcio Napoli ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions Leagu… - Luxgraph : Napoli-Milan, Spalletti: “Rischiamo la felicità infinita”. E sui tifosi... -

Luciano, tecnico degli azzurri, presenta la sfida in conferenza stampa. Le sue ... Siamo partiti, da quando è stata riformata la squadra, con un'idea di. Se c'è un dialogo che dura da ...Luciano, allenatore del Napoli , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions ... perché siamo una squadra che deve giocare a. E' difficile tirare fuori il colpo da ...Siamo una squadra che deve giocare a- continua- Siamo partiti, da quando è stata riformata questa squadra, con un'idea di. Poi si possono trovare degli accorgimenti per ...

De Laurentiis: “Non mi dispiacerebbe fare la storia del calcio. Spalletti è un maestro, garanzia as ... Alfredo Pedullà

Lo dice l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in merito all’assenza di Kim e Anguissa.Hanno fisico tutti e due, probabilmente tutti e due dal punto di vista di tecnica nello stretto hanno ancora qualcosa da migliorare. Sarebbe bello averli tutti e due a disposizione”, aggiunge ...