Calcio | Spalletti | ' Napoli in semifinale sarebbe felicità infinita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023), 17 apr. - (Adnkronos) - "nella storia? Non lo so, bisogna vedere. Domani sera è una partita tra stelle, esserci dentro è già qualcosa di importante. Noi vogliamo andare avanti e giocheremo per vincere, senza fare troppi calcoli ma mantenendo un equilibrio. Poi faremo delle valutazioni, ma noi crediamo di poter fare di più di quello che abbiamo fatto. Noi non siamo mai stati a questo livello, per cui non ci sono rischi ma solo ottenere una". Lo dice l'allenatore del, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Le stelle più attese saranno Rafael Leao e Victor Osimhen. "Sono due calciatori per certi versi simili perché hanno la capacità di risolvere da soli le situazioni che capitano in ...