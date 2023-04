Calcio | Roma | il Ceo Pietro Berardi lascia il club con effetto immediato**

(Di lunedì 17 aprile 2023), 17 apr. - (Adnkronos) -non è più il Ceo della, conimmediato. Lo annuncia ilgiallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale. "L'Asinforma che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, conimmediato, ogni rapporto tra, ile le società appartenenti al Gruppo. La Società augura ail meglio per i suoi futuri incarichi".

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "L'AS Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società ...L'Udinese continua a scivolare in classifica e ieri a Roma Sottil ha faticato a proporre una formazione in grado di impensierire la difesa della Roma. E' arrivata la seconda sconfitta consecutiva per ...