Calcio | Pioli | ' sappiamo quanto è forte Osimhen ma non cambieremo il nostro modo di giocare'

(Di lunedì 17 aprile 2023) Napoli, 17 apr. - (Adnkronos) - "Teniamo sempre in considerazione le caratteristiche dei nostri avversari e soprattutto quelle di unocome. Ma noi abbiamo ildie non lo. Con il Napoli bisogna saper leggere i momenti delle partite". Così l'allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli. "In ogni partita abbiamo interpretato situazioni indiverso, sia noi che loro. Il Napoli è stato diverso a San Siro, domani può essere che cambierà ancora", aggiunge

Lo stadio Maradona caricherà il Napoli e caricherà anche noi", aggiunge. Il tecnico si aspetta un contributo importante in particolare da un giocatore. "La crescita di Brahim Diaz è sotto gli ..."Entrambe le squadre sono riuscite a mettere in difficoltà l'avversario, vincerà chi sfrutta di più le occasioni". Dalla pancia del 'Maradona', Stefanone fa una questione di testa: "Sarà importante approcciare bene la gara, all'andata il Napoli è partito meglio di noi. E questo ci deve essere di insegnamento". Il ritorno dei quarti di finale ......Simon Kjaer presente in conferenza stampa prima della sfida con il Napoli insieme a Stefano. ... Per questo giochiamo a, per le emozioni e per l'adrenalina. L'altra sera a San Siro è stata ...

Champions: Pioli, vincerà chi sfrutta di più le occasioni

