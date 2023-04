Calcio: Pioli, 'Brahim sta diventando un giocatore di livello assoluto, Giroud è pronto' (Di lunedì 17 aprile 2023) Napoli, 17 apr. - (Adnkronos) - "La crescita di Brahim Diaz è sotto gli occhi di tutti. Ha grandissima personalità, gli piace avere pressione, sta diventando un giocatore di assoluto livello. È chiaro che mi piacerebbe allenarlo ancora". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli. "Giroud sta bene, ha avuto un piccolo problema e l'ha superato, è in condizione per giocare", aggiunge Pioli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Napoli, 17 apr. - (Adnkronos) - "La crescita diDiaz è sotto gli occhi di tutti. Ha grandissima personalità, gli piace avere pressione, staundi. È chiaro che mi piacerebbe allenarlo ancora". Così l'allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli. "sta bene, ha avuto un piccolo problema e l'ha superato, è in condizione per giocare", aggiunge

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Pioli: “E’ un Milan motivato, determinato e fiducioso. Ambiente caldo? Ci darà la carica” - RealPiccinini : Complimenti a Pioli e Spalletti, hanno fatto fare bella figura al calcio italiano. Si è sentita l’assenza di Osimhe… - RadioRossonera : 'L'andata a San Siro una delle esperienze più belle della mia carriera, per questo giochiamo a calcio' ??? Lasciand… - sportli26181512 : #Napoli-#Milan, #Pioli: 'Difendersi? Sarebbe un errore'. Su Osimhen...: Il tecnico rossonero presenta in conferenza… - mattinodinapoli : #Napoli-Milan, #Stefano Pioli in conferenza stampa: «Lo stadio pieno ci caricherà» -