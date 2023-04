Calcio, Lorenzo Casini: Stadi principale ritardo della Serie A, Europei 2032 occasione eccezionale (Di lunedì 17 aprile 2023) “Gli Stadi rappresentano il principale ritardo della Serie A rispetto al resto d’Europa, è la nostra priorità”. Lo dice il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, intervenuto a Radio Anch’io Sport. “Le cause sono anche di sistema, abbiamo chiesto un aiuto al governo non solo per le risorse, ma soprattutto per velocizzare le procedure, ora sono troppo lente, farraginose, intervengono tante amministrazioni. Gli Europei 2032 sono un’occasione eccezionale, speriamo di coglierla, ma non può essere l’unica ragione per accelerare sugli Stadi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) “Glirappresentano ilA rispetto al resto d’Europa, è la nostra priorità”. Lo dice il presidenteA,, intervenuto a Radio Anch’io Sport. “Le cause sono anche di sistema, abbiamo chiesto un aiuto al governo non solo per le risorse, ma soprattutto per velocizzare le procedure, ora sono troppo lente, farraginose, intervengono tante amministrazioni. Glisono un’, speriamo di coglierla, ma non può essere l’unica ragione per accelerare sugli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScrivoLibero : All'ultima giornata di campionato, l'Akragas sconfigge in casa il Resuttana San Lorenzo e conquista la promozione i… - angiuoniluigi : RT @fanpage: La Roma ha sconfitto 3-0 l’Udinese ed ha allungato su Milan e Inter nella corsa Champions. Lorenzo Pellegrini non ha calciato… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La Roma ha sconfitto 3-0 l’Udinese ed ha allungato su Milan e Inter nella corsa Champions. Lorenzo Pellegrini non ha calciato… - fanpage : La Roma ha sconfitto 3-0 l’Udinese ed ha allungato su Milan e Inter nella corsa Champions. Lorenzo Pellegrini non h… - SkorSepBolID : FULL TIME 17/04/2023: AS Roma 3-0 Udinese Calcio [Edoardo Bove 37', Lorenzo Pellegrini 55', Tammy Abraham 90'+1] -