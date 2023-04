Calcio | Laporta | ' caso Negreira? Non c' è reato | il Barcellona vittima di linciaggio pubblico'

(Di lunedì 17 aprile 2023), 17 apr. -(Adnkronos) - Ilpassa all'attacco sul '', la vicenda che coinvolge l'ex vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri spagnoli José Maria Enriquez, per dei pagamenti ricevuti dal club blaugrana tra il 2001 e il 2018. "Ilnon è undi corruzione sportiva, vogliono distruggere uno degli emblemi della Catalogna come il", ha accusato il presidente blaugrana Joan, intervenuto in conferenza stampa al Camp Nou per parlare della vicenda. Come spiegato dal numero 1 del club, il Barça ha commissionato alla propria area Compliance un indagine interna in merito, effettuata da una società esterna. Secondo il rapporto preliminare, "non ...

Lo ha detto il presidente del Barcellona Joannel corso della conferenza stampa odierna per ... Abbiamo contribuito molto ale allo sport. Abbiamo vinto per decenni e continuiamo a ...... José Maria Enriquez Negreira , che dal Més que un Club ha ricevuto, nel corso di almeno 18 anni, 7 milioni e mezzo di euro per i suoi servizi, Joanne ha per tutti e passa a un deciso ...Commenta per primo Il presidente del Barcellona , Joan, ha organizzato una lunga conferenza stampa per ribadire la posizione del club e difendersi ...club e la credibilità del mondo del'.

Calcio: Laporta, 'caso Negreira Non c'è reato, il Barcellona vittima ... Il Tirreno

Joan Laporta: "Il Barça non ha mai agito con l'obiettivo di alterare la competizione". Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha ribadito lunedì che il club "non ha mai compiuto alcuna azione che ...Non voglio essere evasivo, ma l’oggetto della polemica non era nient’altro che una consulenza tecnica da parte di una persona che ha avuto una carriera nel calcio – ha proseguito Laporta – Ciò non ...