Calcio in tv oggi lunedì 17 aprile | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

(Di lunedì 17 aprile 2023)dimolto interessante, condi cartello in diversi campionati nel mondo, tutti visibili insu diverse piattaforme. Si inizia a mezzanotte con un bel classico argentino, Newell’s-River Plate, seguito da un’altra partita della Primera División, Talleres-San Lorenzo. Si passa poi a sera con Fiorentina-Atalanta, due squadre belle dache si sfidano anche per l’Europa. La Viola è a sette punti dall’ultimo posto a disposizione per l’Europa occupato proprio dall’Atalanta. Sarà una bellissima sfida. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Infine due match tutti da guardare: Leeds-Liverpool, grande classicone di Premier League e Celta-Maiorca, sfida di centroclassifica tra due squadre distanti solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Allegri: 'Oggi non siamo stati all'altezza, approccio sbagliato' #juve #allegri - simeonegiovanni : Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò u… - AzzurreFIGC : Le 11 Azzurre scelte dalla Ct Milena Bertolini per ????#Italia ?? #Colombia ???? Oggi, ore 16.30 ??#Roma ??Amichevole… - ginugiola : RT @Bergamonews: @George_Forsyth a #Bergamo ha trascorso una sola stagione, nel calcio non ha mai sfondato: oggi il suo mondo è la #politic… - MicheleAnnibale : RT @D10sAndrea: Oggi sono 44 anni da quel maledetto 17 Aprile 1979, vorrei ricordarti con le parole che il grande Giovanni Arpino scrisse p… -

ilè universale, ci sono tanti stranieri in ogni campionato. La gente di casa Roma e la gente di casa Italia hanno questa specificità di adattarsi e di creare un po' questo tipo di ...Commenta per primo Il 15 luglio del 2021 aveva deciso di ritirarsi definitivamente dalgiocato., Arjen Robben non ha smesso di amare lo sport e ha deciso di cominciare una nuova carriera da maratoneta. L 'ex fuoriclasse del Bayern Monaco ha corso la maratona di Rotterdam , ...ilè universale e ci sono molti stranieri in tutti i campionati. Io continuo a pensare che la gente di casa, Roma in questo caso, o la gente d'Italia, se non sono formati non hanno questa ...

Le partite di Serie A oggi, calendario e orari della 30^ giornata Sky Sport

Dopo gli oltre 600 milioni spesi sul mercato, il Chelsea prepara un'altra offensiva per l'estate: secondo AS, nel mirino dei Blues c'è Gavi del Barcellona con lo spagnolo che non ha nessuna intenzione ...Partite molto interessanti oggi, con due match di Primera División argentina, Fiorentina-Atalanta e il classico Leeds-Liverpool in Premier.