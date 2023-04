Calcio | Immobile | ' tornerò presto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lazio, attesi altri controlli per #Immobile: ancora dubbi sulle tempistiche per il recupero - sportli26181512 : Lazio, incidente Immobile: l’avvocato fa il punto della situazione: Il legale del bomber racconta l’episodio e cont… - Mi_Lousseau : @OfficialSSLazio È talmente assurdo che si speri nella morte di Immobile o del macchinista romanista che a volte no… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Lazio; Lotito, 'Immobile ritrovi massima serenità' Il patron: 'Ciro fa parte della nostra famiglia' - LALAZIOMIA : Lazio, incidente Immobile: l’avvocato fa il punto della situazione -

... che in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni muscolari: 'Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell'incidente die delle sue figlie per alcuni aspetti ...Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a Lazio Style delle condizioni di Ciro, vittima di un incidente stradale: ' Ciro è un campione che fa parte della nostra famiglia , a cui sono molto legato anche dal punto di vista umano. Non appena ho saputo dell'incidente mi ...E Claudio Lotito, ai canali ufficiali del club, ha espresso tutta la vicinanza al suo attaccante: " Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell'incidente die delle sue figlie ...

Il conducente del mezzo pubblico si sarebbe detto certo di aver attraversato l'incrocio col verde Non c'è ancora chiarezza sulle responsabilità dell'incidente che ha visto coinvolta la vettura di Ciro ...Il mondo del calcio, l’Italia intera, indipendentemente dal colore della maglia della squadra, si sono stretti attorno a Ciro Immobile e alla sua famiglia, dopo la notizia del terribile incidente che ...