Calcio | Champions Lampard ci crede ' Tutto è possibile'

(Di lunedì 17 aprile 2023) "Ancelotti un grande allenatore, gli va riconosciuto grande merito" LONDRA (INGHILTERRA) - "Se siamo a pezzi? Non direi così, non siamo però dove vogliamo essere. La classifica è quella che è e in ...

Napoli - Milan è alle porte e i tifosi azzurri sognano una notte magica. Domani, 18 aprile (ore 21) appuntamento al "Maradona" per il ritorno dei quarti di finale diLeague . C'è da ribaltare l' 1 - 0 su cui si è conclusa la sfida di andata, mercoledì scorso al "Meazza" . Scontato confidare in Osimhen , delle cui condizioni si sono personalmente ...Siamo qui per giocarci lae dobbiamo pensare una partita alla volta. Sarebbe un percorso ... Per questo giochiamo a, per le emozioni e per l'adrenalina. L'altra sera a San Siro è stata ...Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli , presenta il ritorno di quarti di finale diLeague contro il Napoli . Il tecnico rossonero ammette che ha provato " i rigori ma non ho pensato a ...

“Se siamo a pezzi Non direi così, non siamo però dove vogliamo essere. La classifica è quella che è e in Champions partiamo da 0-2. Dobbiamo lavorare per ribaltare tutto”. Sono queste le ...Ma ovviamente un uomo navigato come Pioli sa benissimo che la qualificazione per le semifinale di Champions League è tutta in discussione. Si è mostrato calmo, come in realtà anche Spalletti, nella ...