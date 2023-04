Calcio: Champions, Del Cerro Grande arbitro Inter - Benfica (Di lunedì 17 aprile 2023) Due i precedenti, entrambi favorevoli, dei nerazzurri col fischietto spagnolo NYON (SVIZZERA) - Carlos del Cerro Grande è l'arbitro designato per il ritorno dei quarti di Champions fra Inter e Benfica,... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Due i precedenti, entrambi favorevoli, dei nerazzurri col fischietto spagnolo NYON (SVIZZERA) - Carlos delè l'designato per il ritorno dei quarti difra,...

