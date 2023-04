Calamai: “Napoli-Milan? Osimhen fa la differenza” | NEWS (Di lunedì 17 aprile 2023) Mancano solamente due giorni alla sfida di ritorno tra Napoli e Milan: Calamai ha parlato anche di Osimhen Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 aprile 2023) Mancano solamente due giorni alla sfida di ritorno traha parlato anche di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Calamai: #NapoliMilan ? #Osimhen fa la differenza' #SempreMilan - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Calamai su Milan-Napoli: 'Il pareggio era più giusto ma se non la butti dentro...' - milansette : TMW Radio - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Calamai su Milan-Napoli: 'Il pareggio era più giusto ma se non la butti dentro...' - MilanNewsit : TMW Radio - Calamai su Milan-Napoli: 'Il pareggio era più giusto ma se non la butti dentro...' -