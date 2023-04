Cadavere di una donna trovato in un sacco a pelo a Bolzano: indagini in corso (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Cadavere di una donna è stato trovato avvolto in un sacco a pelo abbandonato in un prato nei pressi del Giogo di Meltina, nei pressi di Bolzano, a circa 1.750 metri di quota. A lanciare l’allarme sono stati un gruppo di escursionisti che hanno notato il corpo disposto sotto un larice. Cadavere di una donna trovato in un sacco a pelo a Bolzano: l’allarme è stato lanciato da un gruppo di escursionisti Dopo essere stati allertati dagli escursionisti, gli uomini del soccorso alpino dell’Avs e della Guardia di Finanza si sono prontamente recati sul posto, insieme a un elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. La salma è stata recuperata. A seguito del recupero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Ildi unaè statoavvolto in unabbandonato in un prato nei pressi del Giogo di Meltina, nei pressi di, a circa 1.750 metri di quota. A lanciare l’allarme sono stati un gruppo di escursionisti che hanno notato il corpo disposto sotto un larice.di unain un: l’allarme è stato lanciato da un gruppo di escursionisti Dopo essere stati allertati dagli escursionisti, gli uomini del socalpino dell’Avs e della Guardia di Finanza si sono prontamente recati sul posto, insieme a un elisocAiut Alpin Dolomites. La salma è stata recuperata. A seguito del recupero ...

