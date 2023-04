Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Butler lancia Miami, i Bucks perdono gara-1 e Giannis. Hachimura show: vincono i Lakers, Morant ko #Nbaplayoff https://t.… - Gazzetta_NBA : Butler lancia Miami, i Bucks perdono gara-1 e Giannis. Hachimura show: vincono i Lakers, Morant ko #Nbaplayoff -

Miami:35 (15/26, 0/1, 5/8 tl), Adebayo 22, Love 18. Rimbalzi: Adebayo 9. Assist:11. Continua Milwaukee Bucks (1) - Miami Heat (8) 117 - 130 (0 - 1 nella serie) Phoenix Suns (4) - Los ... mentre sono 26 i punti realizzati da Tyler Herro e 21 con nove assist per Jimmy

Butler lancia Miami, i Bucks perdono gara-1 e Giannis. Hachimura show: vincono i Lakers, Morant ko La Gazzetta dello Sport

Gara 1 al Fiserv Forum è subito funestata dagli infortuni di Giannis Antetokounmpo da una parte e Tyler Herro dall'altra. I Bucks soffrono la settimana di riposo con 7 palle perse nel ...Notte di infortuni per le star, si fa male anche Herro. Falsa partenza per Phoenix: passano i Clippers di Leonard. Denver supera senza problemi Minnesota ...