Bus turistico fuori misura sull’Amalfitana: multato (Di lunedì 17 aprile 2023) Scortato e multato un bus turistico della lunghezza di 13 metri che viaggiava lungo la Statale Amalfitana 163 tra Positano, Praiano e Conca dei Marini. Stando a quanto rivela il quotidianocostiera.it, a segnalare alle autorità locali la presenza del mezzo sarebbero stati degli autisti della Sita e alcuni automobilisti esasperati perché costretti a viaggiare in coda. Il bus con targa greca, trasportava turisti della stessa nazionalità per un tour in Costiera, ignorando l’esistenza dell’ordinanza 340/2019 che limita il transito sull’Amalfitana a mezzi di dimensioni ridotte. Gli agenti della Polizia Locale hanno dunque scortato il mezzo fino a Maiori per l’immissione sulla strada provinciale. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 17 aprile 2023) Scortato eun busdella lunghezza di 13 metri che viaggiava lungo la Statale Amalfitana 163 tra Positano, Praiano e Conca dei Marini. Stando a quanto rivela il quotidianocostiera.it, a segnalare alle autorità locali la presenza del mezzo sarebbero stati degli autisti della Sita e alcuni automobilisti esasperati perché costretti a viaggiare in coda. Il bus con targa greca, trasportava turisti della stessa nazionalità per un tour in Costiera, ignorando l’esistenza dell’ordinanza 340/2019 che limita il transitoa mezzi di dimensioni ridotte. Gli agenti della Polizia Locale hanno dunque scortato il mezzo fino a Maiori per l’immissione sulla strada provinciale. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eventiatmilano : Per il #Fuorisalone Milan Open Tour si trasforma in taxi bus: a bordo Antonello Arabia e Bulletproof vi divertirann… - Marilena8016 : RT @msarigu72: Sembra così assurda da non essere vera ?? - albemutti : RT @msarigu72: Sembra così assurda da non essere vera ?? - PaulaDaNei1 : Quando la traduzione è letterale. Imbarazzante.??????? @cagliariturismo #Cagliari #comunedicagliari #inglese - PaulaDaNei1 : Quando la traduzione è letterale. Imbarazzante.??????? @cagliariturismo #Cagliari #comunedicagliari #inglese… -