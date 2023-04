Burkina Faso, la profezia del santone: «Chi gioca in 11 perde» e le quadre giocano 10-10 (Di lunedì 17 aprile 2023) Strano fatto di cronaca nella partita Sonabel-Aseck in Burkina Faso: un santone predice la sconfitta a chi gioca in 11 e le squadre mandano fuori un calciatore Un marabutto, un santone del Burkina Faso profetizza la sconfitta a «La prima squadra che scenderà in campo con 11 uomini perderà la partita». É successo nella prima serie del campionato africano tra Sonabel-Aseck. A sorpresa i due allenatori hanno deciso di seguire il consiglio del santone e rimuovere un giocatore per parte, giocando così 10 contro 10 e senza eseguire nessun cambio. Alla fine la vittoria è andata al Sonabel per 2-0. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Strano fatto di cronaca nella partita Sonabel-Aseck in: unpredice la sconfitta a chiin 11 e le smandano fuori un calciatore Un marabutto, undelprofetizza la sconfitta a «La prima squadra che scenderà in campo con 11 uominirà la partita». É successo nella prima serie del campionato africano tra Sonabel-Aseck. A sorpresa i due allenatori hanno deciso di seguire il consiglio dele rimuovere untore per parte,ndo così 10 contro 10 e senza eseguire nessun cambio. Alla fine la vittoria è andata al Sonabel per 2-0. L'articolo proviene da Calcio News 24.

