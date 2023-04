Bundesliga, giornata 28: tris Lipsia, dilaga lo Schalke (Di lunedì 17 aprile 2023) Pareggiano le prime tre della classe nella giornata 28 di Bundesliga. Bayern fermato in casa dall’Hoffenheim, lo Stoccarda beffa il Borussia Dortmund al 97’ e l’Union Berlino non va oltre l’1-1 con il Bochum. Lipsia e Friburgo mettono nel mirino il terzo posto, rallenta il Bayer Leverkusen mentre in coda lo Schalke rifila una cinquina all’Hertha e avvicina la zona salvezza. Bundesliga, giornata 28: Bayern-Hoffenheim 1-1, Wolfsburg-Leverkusen 0-0, Stoccarda-Dortmund 3-3 Ottimo pareggio per l’Hoffenheim che dopo tre vittorie consecutive conquista un punto a casa del Bayern Monaco, fermato sull’1-1. Vantaggio dei bavaresi al 17’ con Pavard che calcia di punta da pochi passi, pareggia Kramaric al 71’ con una bella punizione. Restando alle zone alte della classifica, finisce 0-0 la sfida ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 aprile 2023) Pareggiano le prime tre della classe nella28 di. Bayern fermato in casa dall’Hoffenheim, lo Stoccarda beffa il Borussia Dortmund al 97’ e l’Union Berlino non va oltre l’1-1 con il Bochum.e Friburgo mettono nel mirino il terzo posto, rallenta il Bayer Leverkusen mentre in coda lorifila una cinquina all’Hertha e avvicina la zona salvezza.28: Bayern-Hoffenheim 1-1, Wolfsburg-Leverkusen 0-0, Stoccarda-Dortmund 3-3 Ottimo pareggio per l’Hoffenheim che dopo tre vittorie consecutive conquista un punto a casa del Bayern Monaco, fermato sull’1-1. Vantaggio dei bavaresi al 17’ con Pavard che calcia di punta da pochi passi, pareggia Kramaric al 71’ con una bella punizione. Restando alle zone alte della classifica, finisce 0-0 la sfida ...

Bundesliga, giornata di pareggi: 1 - 1 fra Union Berlino e Bochum. 0 - 0 fra Wolfsburg e Bayer Leverkusen

Giornata di pareggi quella di domenica 16 aprile quella vissuta in Budesliga con due pareggi. A chiudere il 28esimo di Bundesliga è stato il match fra Wolfsburg e Bayer Leverkusen.

Wolfsburg - Bayer Leverkusen, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Wolfsburg - Bayer Leverkusen è una partita della ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 19:30: tv, formazioni, pronostici. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso dovrà andare a giocarsi la qualificazione alle semifinali di Europa League sul campo.

Bundesliga, Wolfsburg-Leverkusen senza reti

Pareggio senza reti tra Wolfsburg e Leverkusen nella gara valida per la 28ma giornata di Bundesliga. Il Wolfsburg sale a 40 punti in nona posizione.

Bundesliga: pari per Leverkusen e Union, colpo Friburgo

Nei posticipi della 28ª giornata rallentano il Bayer (0-0 a Wolfsburg) e i berlinesi terzi della classe (1-1 con il Bochum), che vedono ora avvicinarsi la squadra dell'azzurro Grifo vittoriosa a Brema.