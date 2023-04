Bullismo, intera classe indagata per istigazione al suicidio nei confronti di una 13enne (Di lunedì 17 aprile 2023) Un’intera classe indagata per istigazione al suicidio nei confronti di una 13enne. “Ucciditi”, questo l’invito dei compagni di classe Un’intera classe di una scuola secondaria di Primo grado (medie) di Latina, composta da 15 alunni, è stata indagata per istigazione al suicidio nei confronti di una compagna di 13 anni. La vicenda ha visto per mesi la ragazzina vittima dei bulli, che non le risparmiavano insulti, umiliazioni e l’emarginazione. Secondo quanto riportato da Leggo.it, i bulli avevano anche creato una chat dedicata, in cui davano ai partecipanti le “regole di comportamento” da applicare ogni giorno nei confronti della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Un’peralneidi una. “Ucciditi”, questo l’invito dei compagni diUn’di una scuola secondaria di Primo grado (medie) di Latina, composta da 15 alunni, è stataperalneidi una compagna di 13 anni. La vicenda ha visto per mesi la ragazzina vittima dei bulli, che non le risparmiavano insulti, umiliazioni e l’emarginazione. Secondo quanto riportato da Leggo.it, i bulli avevano anche creato una chat dedicata, in cui davano ai partecipanti le “regole di comportamento” da applicare ogni giorno neidella ...

