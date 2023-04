Budino di Eurospin, preparato richiamato dal mercato. L'allarme del Ministero: 'Contiene allergeni non dichiarati' (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Ministero della Salute comunica che un prodotto venduto nei supermercati Eurospin è stato richiamato. Come indicato nella nota diffusa attraverso il sito ufficiale, si tratta di un articolo che ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 aprile 2023) Ildella Salute comunica che un prodotto venduto nei supermercatiè stato. Come indicato nella nota diffusa attraverso il sito ufficiale, si tratta di un articolo che ...

