Budget cap, nervi tesi tra Red Bull e Ferrari in Formula 1 (Di lunedì 17 aprile 2023) Red Bull punita con una multa di sette milioni di dollari e una riduzione del 10% di utilizzo della galleria del vento in questa stagione: ovvero 140 ore in meno del previsto. Questo il verdetto legiferato dalla FIA nel caso Budget cap che ha infuocato il mondo della Formula 1 nei mesi passati. La scuderia austriaca aveva sforato il limite di spesa consentito nel 2021 e tante squadre si erano ribellate a questa situazione. La pena non ha lasciato quasi nessuno felice: gli imputati reputano di essere stati messi alla gogna, mentre le rivali pensano che la penalità sia leggerissima. È di questo avviso Frederic Vasseur che ultimamente è uscito alla scoperto criticando le decisioni dell’organo mondiale. Chris Horner, suo dirimpettaio, non si è lasciato sfuggire l’occasione per difendere il suo team. Il botta-risposta tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Redpunita con una multa di sette milioni di dollari e una riduzione del 10% di utilizzo della galleria del vento in questa stagione: ovvero 140 ore in meno del previsto. Questo il verdetto legiferato dalla FIA nel casocap che ha infuocato il mondo della1 nei mesi passati. La scuderia austriaca aveva sforato il limite di spesa consentito nel 2021 e tante squadre si erano ribellate a questa situazione. La pena non ha lasciato quasi nessuno felice: gli imputati reputano di essere stati messi alla gogna, mentre le rivali pensano che la penalità sia leggerissima. È di questo avviso Frederic Vasseur che ultimamente è uscito alla scoperto criticando le decisioni dell’organo mondiale. Chris Horner, suo dirimpettaio, non si è lasciato sfuggire l’occasione per difendere il suo team. Il botta-risposta tra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bessi_marco : @MarianoFroldi Mi pare che le vittorie di Verstappen dello scorso anno abbiano battuto i record per singola stagion… - AnotherBrick94 : @Rturcato83 Auto migliori con sforamento del budget cap* - vi_vi_vi2 : @SebastianTano90 Tra l’altro in termini di personale i 3 più pagati neanche rientrano nel budget cap. - formulagiaestro : @F1Riccardo io intendevo che non mi interessava perchè mi rifiuto di guardare le gare, comunquq dubito sia oer il b… - albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: #F1 | Ing. Gabriele Tredozi: “Budget cap dovrebbe evitare i domini” -