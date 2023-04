Breve storia russa del calcio selvaggio (Di lunedì 17 aprile 2023) Pubblichiamo un estratto da L’arte del calcio sovietico di Carles Viñas (traduzione di Simone Cattaneo) pubblicato da Il Saggiatore. La diffusione del calcio comportò anche il sorgere del cosiddetto «calcio selvaggio» o «fuorilegge» (dikij), una versione in chiave popolare di questo sport. Fu una comparsa forzata dalla «apartheid sociale» sofferta dai lavoratori nel vedersi esclusi dai club e dalle competizioni calcistiche per via della loro estrazione sociale. Dal 1910 si cominciarono a creare le prime squadre di lavoratori e studenti delle scuole. A Mosca molti usavano la spianata vicino al cimitero Kalitnikovskaja per dare qualche calcio al pallone. Estranee ai club degli sportsmen e a quelli patrocinati dagli imprenditori, tali società – non registrate ufficialmente – erano guardate con ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 17 aprile 2023) Pubblichiamo un estratto da L’arte delsovietico di Carles Viñas (traduzione di Simone Cattaneo) pubblicato da Il Saggiatore. La diffusione delcomportò anche il sorgere del cosiddetto «» o «fuorilegge» (dikij), una versione in chiave popolare di questo sport. Fu una comparsa forzata dalla «apartheid sociale» sofferta dai lavoratori nel vedersi esclusi dai club e dalle competizioni calcistiche per via della loro estrazione sociale. Dal 1910 si cominciarono a creare le prime squadre di lavoratori e studenti delle scuole. A Mosca molti usavano la spianata vicino al cimitero Kalitnikovskaja per dare qualcheal pallone. Estranee ai club degli sportsmen e a quelli patrocinati dagli imprenditori, tali società – non registrate ufficialmente – erano guardate con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VolpeReal : Breve storia triste: vasetto di nduja non fatto salire sull'aereo.. - forzamb1899 : RT @VolpeReal: Breve storia triste: vasetto di nduja non fatto salire sull'aereo.. - Quasi_compiuta : Breve storia : Credevo fossi un coglione. Avevo ragione. FINE - GioFastidioso : RT @VolpeReal: Breve storia triste: vasetto di nduja non fatto salire sull'aereo.. - ESCiucaren : RT @VolpeReal: Breve storia triste: vasetto di nduja non fatto salire sull'aereo.. -